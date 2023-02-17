Mauro Boselli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Boselli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Boselli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Boselli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Boselli 22 Mayıs 1985 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin,Meksika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Boselli Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jose Rafael Iribarren yapmaktadır. Mauro Boselli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mauro Boselli'nin Club Estudiantes de La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mauro Boselli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauro Boselli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mauro Boselli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Boselli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Málaga B

30 Haziran 2006 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2006 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2008 yılında Estudiantes

1 Temmuz 2010 yılında Wigan

13 Ocak 2011 yılında Genoa

30 Haziran 2011 yılında Wigan

1 Temmuz 2011 yılında Estudiantes

30 Haziran 2012 yılında Wigan

28 Ocak 2013 yılında Palermo

30 Haziran 2013 yılında Wigan

1 Temmuz 2013 yılında León

3 Ocak 2019 yılında Corinthians

12 Ocak 2021 yılında Cerro Porteño

1 Ocak 2022 yılında Estudiantes

Mauro Boselli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Boselli şuan Club Estudiantes de La Plata takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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