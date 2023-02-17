Mauro Boselli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Boselli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mauro Boselli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mauro Boselli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mauro Boselli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Boselli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Boselli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Boselli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Boselli 22 Mayıs 1985 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin,Meksika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Boselli Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jose Rafael Iribarren yapmaktadır. Mauro Boselli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mauro Boselli'nin Club Estudiantes de La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mauro Boselliboyu ve yaşı kaç

Mauro Boselli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauro Boselli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mauro Boselli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Boselli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Málaga B

30 Haziran 2006 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2006 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2008 yılında Estudiantes

1 Temmuz 2010 yılında Wigan

13 Ocak 2011 yılında Genoa

30 Haziran 2011 yılında Wigan

1 Temmuz 2011 yılında Estudiantes

30 Haziran 2012 yılında Wigan

28 Ocak 2013 yılında Palermo

30 Haziran 2013 yılında Wigan

1 Temmuz 2013 yılında León

3 Ocak 2019 yılında Corinthians

12 Ocak 2021 yılında Cerro Porteño

1 Ocak 2022 yılında Estudiantes

Mauro Boselli kimdir

Mauro Boselli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Boselli şuan Club Estudiantes de La Plata takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

All Boys

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mauro Boselli nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Son Haberler
Parfait Bizoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Parfait Bizoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Parfait Bizoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Parfait Bizoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gonzalo Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gonzalo Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tochi Chukwuani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tochi Chukwuani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tochi Chukwuani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tochi Chukwuani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Besozzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Besozzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Besozzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Besozzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Çok Okunanlar
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vinicius Paulista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Paulista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vinicius Paulista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Paulista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları