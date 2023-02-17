Mauro Burruchaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Burruchaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Burruchaga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Burruchaga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Burruchaga 27 Haziran 1998 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Mauro Antonio Burruchaga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Burruchaga Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mauro Burruchaga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Fútbol Club futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Fútbol Club takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mauro Burruchaga'nin Arsenal Fútbol Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mauro Burruchaga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauro Burruchaga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauro Burruchaga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Burruchaga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağu 2018 yılında Chievo Verona

3 Şubat 2020 yılında Maldonado

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

21 Nisan 2021 yılında Albion FC

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

4 Şubat 2023 yılında Arsenal Sarandí

Mauro Burruchaga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Burruchaga şuan Arsenal Fútbol Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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