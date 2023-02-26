Mauro Caballero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Caballero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Caballero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Caballero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Caballero 8 Ekim 1994 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Mauro Andrés Caballero Aguilera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Caballero Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MktSport yapmaktadır. Mauro Caballero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Kutaisi futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Kutaisi takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mauro Caballero'nin Torpedo Kutaisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mauro Caballero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauro Caballero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauro Caballero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Caballero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Libertad

1 Ocak 2013 yılında FC Porto B

28 Ocak 2014 yılında Penafiel

30 Haziran 2014 yılında FC Porto B

1 Temmuz 2014 yılında Desportivo Aves

30 Haziran 2015 yılında FC Porto B

1 Temmuz 2015 yılında FC Vaduz

30 Haziran 2016 yılında FC Porto B

1 Temmuz 2016 yılında Olimpia

31 Aralık 2016 yılında FC Porto B

23 Ocak 2017 yılında Palestino

30 Haziran 2017 yılında FC Porto B

1 Temmuz 2017 yılında San Luis

31 Aralık 2017 yılında FC Porto B

1 Ocak 2018 yılında San Luis

1 Ocak 2019 yılında Unión Española

25 Ocak 2021 yılında Arouca

31 Ağustos 2021 yılında Coimbra

16 Ağustos 2022 yılında Torpedo Kutaisi

Mauro Caballero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Caballero şuan Torpedo Kutaisi takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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