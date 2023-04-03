Mauro Couto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Couto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Couto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Couto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Couto 15 Kasım 2005 tarihinde Paredes şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Mauro Meireles Couto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Couto Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Mauro Couto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Paços de Ferreira U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paços de Ferreira U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mauro Couto'nin FC Paços de Ferreira U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mauro Couto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauro Couto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauro Couto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Couto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2020 yılında Padroense A17

1 Temmuz 2021 yılında Paços Sub-17

1 Temmuz 2022 yılında Paços F. U19

Mauro Couto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Couto şuan FC Paços de Ferreira U19 takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Mauro Couto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Portekiz U18 takımında 11 numaralı formasıyla 24 Mart 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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