Mauro Davila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Davila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Davila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Davila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Davila 1 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Davila Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II futbol takımında oynamaktadır. Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II takımına - tarihinde katılmıştır. Mauro Davila'nin Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mauro Davila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauro Davila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauro Davila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Davila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Davila şuan Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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