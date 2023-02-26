Mauro Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Diaz 10 Mart 1991 tarihinde Concepción del Uruguay şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Mauro Alberto Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Diaz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mauro Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mauro Diaz'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mauro Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauro Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mauro Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında River Plate

1 Ocak 2012 yılında Unión Española

31 Aralık 2012 yılında River Plate

17 Temmuz 2013 yılında Dallas

3 Temmuz 2018 yılında Shabab Al-Ahli

15 Ocak 2020 yılında Estudiantes

16 Temmuz 2021 yılında Palestino

7 Şubat 2023 yılında Uni. Católica

Mauro Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Diaz şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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