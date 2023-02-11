Mauro Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Fernandez 31 Mart 1989 tarihinde Puerto Madryn şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mauro Raúl Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Fernandez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ballon Investments yapmaktadır. Mauro Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Atlético Guillermo Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Atlético Guillermo Brown takımına 3 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Mauro Fernandez'nin Club Social y Atlético Guillermo Brown ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mauro Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mauro Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauro Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Estudiantes

2 Şubat 2013 yılında Peñarol

31 Temmuz 2013 yılında Estudiantes

1 Ağu 2013 yılında Peñarol

30 Haziran 2014 yılında Estudiantes

22 Temmuz 2014 yılında CS Emelec

15 Temmuz 2015 yılında Estudiantes

8 Ağu 2015 yılında U. San Martín

11 Ocak 2016 yılında Guillermo Brown

1 Temmuz 2016 yılında Tigres UANL

2 Temmuz 2016 yılında FC Juárez

1 Temmuz 2021 yılında Celaya

3 Haziran 2022 yılında Guillermo Brown

Mauro Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Fernandez şuan Club Social y Atlético Guillermo Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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