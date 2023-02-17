Mauro Formica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Formica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Formica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Formica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Formica 4 Nisan 1988 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Mauro Abel Formica şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Formica Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mauro Formica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensores de Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Defensores de Belgrano takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mauro Formica'nin Defensores de Belgrano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mauro Formica Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gatoformica33/

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Mauro Formica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauro Formica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mauro Formica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Formica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Newell's II

1 Temmuz 2008 yılında Newell's

31 Ocak 2011 yılında Blackburn

23 Ocak 2013 yılında Palermo

30 Haziran 2013 yılında Blackburn

14 Ağu 2013 yılında CD Cruz Azul

14 Temmuz 2015 yılında Newell's

30 Haziran 2016 yılında CD Cruz Azul

1 Temmuz 2016 yılında Newell's

1 Temmuz 2017 yılında UNAM Pumas

9 Ağu 2018 yılında Newell's

3 Temmuz 2021 yılında CA Colón

31 Ocak 2023 yılında Def. Belgrano

Mauro Formica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Formica şuan Defensores de Belgrano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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