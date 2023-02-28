Mauro Heredia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Heredia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Heredia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Heredia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Heredia 5 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Mauro Alejandro Heredia Chacón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Heredia Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Copiapó futbol takımında oynamaktadır. Deportes Copiapó takımına - tarihinde katılmıştır. Mauro Heredia'nin Deportes Copiapó ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mauro Heredia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauro Heredia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauro Heredia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Heredia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Heredia şuan Deportes Copiapó takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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