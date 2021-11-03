Mauro İcardi uslanmıyor, bu kaçıncı? Wanda Nara'yı yeniden aldattı!

Çapkın futbolcu İcardi aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Wanda Nara ile olaylı bir birliktelik yaşayan ve tüm futbol camiasında adı çıkan İcardi, geçtiğimiz günlerde ise Nara'yı aldattığı haberleriyle gündeme gelmişti. Eşiyle barışmak için maçlara çıkmayan ve ülkesine dönerek yüz yüze konuşan İcardi, Wanda Nara'yı zor da olsa ikna etmeyi başarmıştı. Son gelen bilgilere göre ise İcardi - Nara çifti bu kez ipleri kopardı.

AYRILIĞI DOĞRULADI

Icardi ve Nara'nın yeniden ayrılığına yine China Suarez sebep oldu. İddiaya göre China Suarez, Icardi'ye samimi bir video gönderdi. Bu videoyı Icardi'nin telefonunda yakalayan Wanda Nara, yıldız golcüyle olan birlikteliğini sonlandırdı. İş gezisi için Milano'ya giden Wanda Nara da ikinci kez ayrıldıklarını doğruladı.

GAZETECİLERE KONUŞTU

Wanda Nara'nın Milano'ya yaptığı geziyi fırsat bilen Icardi'nin, China Suarez ile tekrar bir araya geldiği iddia edildi. Milano'da arkadaşlarıyla akşam yemeğine çıktığı sırada gazetecilere konuşan Wanda Nara, "Bugün kararsız bir şekilde dışarı çıkıyoruz." dedi.

BİRÇOK FUTBOLCUYA YOLLAMIŞ

Öte yandan bazı haberlerde de China Suarez'in samimi görüntüler içeren videoları sadece Mauro Icardi'ye değil Arjantin Milli Takımı'nda forma giyen farklı futbolculara da attığı bilgisine yer verildi. Mauro Icardi ile China Suarez'in Paris'te yeniden bir araya geldikleri ifade edildi.