Mauro Luna Diale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Luna Diale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Luna Diale adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Luna Diale Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Luna Diale 26 Nisan 1999 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Luna Diale Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Mauro Luna Diale, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Unión futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Unión takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mauro Luna Diale'nin Club Atlético Unión ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Mauro Luna Diale Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mauro Luna Diale isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 725 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 725 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauro Luna Diale Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Luna Diale futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2016 yılında Boca Juniors II

28 Ocak 2019 yılında Cerro Largo

31 Aralık 2019 yılında Boca Juniors II

20 Ocak 2020 yılında CA Unión

30 Haziran 2021 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2021 yılında Boca Juniors

2 Temmuz 2021 yılında CA Unión

Mauro Luna Diale Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Luna Diale şuan Club Atlético Unión takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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