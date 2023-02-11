Mauro Luque kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Luque Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Luque adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Luque Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Luque 27 Mayıs 1999 tarihinde Colón şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mauro Damián Luque şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Luque Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mauro Luque, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético All Boys futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético All Boys takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mauro Luque'nin Club Atlético All Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mauro Luque Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mauro Luque isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauro Luque Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Luque futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Racing Club II

9 Şubat 2021 yılında Atlanta

31 Aralık 2021 yılında Racing Club II

8 Ocak 2022 yılında Def. Belgrano

31 Aralık 2022 yılında Racing Club II

3 Ocak 2023 yılında All Boys

31 Aralık 2023 yılında Racing Club II

Mauro Luque Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Luque şuan Club Atlético All Boys takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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