Mauro Maidana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Maidana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Maidana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Maidana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Maidana 12 Temmuz 1990 tarihinde Esperanza şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mauro Ángel Maidana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Maidana Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mauro Maidana, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Rivadavia futbol takımında oynamaktadır. Independiente Rivadavia takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mauro Maidana'nin Independiente Rivadavia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mauro Maidana Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mauro Maidana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauro Maidana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Maidana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında CA Unión

1 Ocak 2016 yılında Douglas Haig

30 Haziran 2016 yılında CA Unión

27 Temmuz 2016 yılında Ind. Rivadavia

5 Temmuz 2018 yılında Argentinos Jrs.

2 Temmuz 2019 yılında CA Mitre

29 Ekim 2020 yılında All Boys

5 Ocak 2022 yılında Ind. Rivadavia

Mauro Maidana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Maidana şuan Independiente Rivadavia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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