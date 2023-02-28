Mauro Maureira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Maureira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Maureira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Maureira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Maureira 1 Haziran 2001 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Şili,Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Maureira Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Mauro Maureira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión Española futbol takımında oynamaktadır. Unión Española takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Mauro Maureira'nin Unión Española ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mauro Maureira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauro Maureira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauro Maureira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Maureira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Unión Española

7 Şubat 2022 yılında Santa Cruz

31 Aralık 2022 yılında Unión Española

Mauro Maureira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Maureira şuan Unión Española takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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