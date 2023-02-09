Mauro Mendez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Mendez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Mendez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Mendez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Mendez 17 Ocak 1999 tarihinde Salto şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mauro Andrés Méndez Acosta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Mendez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mauro Mendez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mauro Mendez'nin Club Estudiantes de La Plata ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mauro Mendez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rusomendez/

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Mauro Mendez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mauro Mendez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Mauro Mendez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Mendez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Wanderers B

1 Temmuz 2019 yılında Wanderers

28 Temmuz 2022 yılında Estudiantes

Mauro Mendez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Mendez şuan Club Estudiantes de La Plata takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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