Mauro Molina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Molina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Molina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Molina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Molina 29 Temmuz 1999 tarihinde Capital Federal şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mauro Julián Molina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Molina Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLLER GROUP yapmaktadır. Mauro Molina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensores de Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Defensores de Belgrano takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mauro Molina'nin Defensores de Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mauro Molina Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mauro Molina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauro Molina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Molina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Indep'te II

4 Eylül 2020 yılında CA Temperley

31 Aralık 2021 yılında Indep'te II

15 Şubat 2022 yılında Quilmes

31 Aralık 2022 yılında Indep'te II

2 Ocak 2023 yılında Def. Belgrano

31 Aralık 2023 yılında Indep'te II

Mauro Molina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Molina şuan Defensores de Belgrano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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