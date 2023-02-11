Mauro Osores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Osores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Osores adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Osores Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Osores 20 Şubat 1997 tarihinde San Pablo (Tucumán) şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mauro Gabriel Osores şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Osores Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Mauro Osores, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Rafaela futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Rafaela takımına 10 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Mauro Osores'nin Atlético de Rafaela ile sözleşmesi 1 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Mauro Osores Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mauro Osores isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mauro Osores Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Osores futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Atl. Tucumán

13 Temmuz 2019 yılında Guillermo Brown

30 Haziran 2020 yılında Atl. Tucumán

11 Şubat 2022 yılında Central Norte

9 Haziran 2022 yılında Atl. Tucumán

10 Haziran 2022 yılında Rafaela

30 Haziran 2023 yılında Atl. Tucumán

Mauro Osores Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Osores şuan Atlético de Rafaela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.