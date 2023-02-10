Mauro Peinipil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Peinipil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Peinipil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Peinipil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Peinipil 3 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mauro Martín Peinipil şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Peinipil Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Alberto Yaque yapmaktadır. Mauro Peinipil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Barracas Central futbol takımında oynamaktadır. CA Barracas Central takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mauro Peinipil'nin CA Barracas Central ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mauro Peinipil Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mauro Peinipil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauro Peinipil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Peinipil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Şubat 2021 yılında Deportivo Madry

1 Ocak 2023 yılında Barracas C.

31 Aralık 2023 yılında Deportivo Madry

Mauro Peinipil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Peinipil şuan CA Barracas Central takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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