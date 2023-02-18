Mauro Perkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Perkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Perkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Perkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Perkovic 22 Mart 2003 tarihinde Pula şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mauro Perković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Perkovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LSA yapmaktadır. Mauro Perkovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Istra 1961 futbol takımında oynamaktadır. NK Istra 1961 takımına 4 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Mauro Perkovic'nin NK Istra 1961 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mauro Perkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauro Perkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mauro Perkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Perkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2012 yılında Istra 1961 Jgd

1 Temmuz 2018 yılında Istra 1961 U17

1 Temmuz 2020 yılında Istra 1961 U19

4 Ocak 2021 yılında NK Istra

Mauro Perkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Perkovic şuan NK Istra 1961 takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Mauro Perkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 14 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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