Mauro Pitton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Pitton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Pitton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Pitton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Pitton 8 Ağu 1994 tarihinde Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mauro Rodolfo Pittón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Pitton Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mauro Pitton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Central Córdoba (SdE) futbol takımında oynamaktadır. CA Central Córdoba (SdE) takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mauro Pitton'nin CA Central Córdoba (SdE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mauro Pitton Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mauropitton/

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Mauro Pitton Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mauro Pitton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mauro Pitton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Pitton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında CA Unión II

1 Temmuz 2015 yılında CA Unión

1 Temmuz 2019 yılında San Lorenzo

10 Ocak 2020 yılında Vélez Sarsfield

6 Şubat 2021 yılında CA Unión

31 Aralık 2021 yılında Vélez Sarsfield

10 Şubat 2022 yılında Arsenal Sarandí

31 Aralık 2022 yılında Vélez Sarsfield

27 Ocak 2023 yılında Central Córdoba

Mauro Pitton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Pitton şuan CA Central Córdoba (SdE) takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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