Mauro Quiroga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Quiroga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Quiroga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Quiroga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Quiroga 7 Aralık 1989 tarihinde Concepción şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mauro Daniel Quiroga şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Quiroga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini transferPROsport yapmaktadır. Mauro Quiroga, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Platense futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Platense takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mauro Quiroga'nin Club Atlético Platense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mauro Quiroga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Mauro09Q

http://www.instagram.com/mauroq9/

Haberin Devamı

Mauro Quiroga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mauro Quiroga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mauro Quiroga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Quiroga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2010 yılında Las Palmas

30 Haziran 2012 yılında Gimnasia CdU

17 Temmuz 2012 yılında CD Lugo

9 Temmuz 2013 yılında Alavés

31 Temmuz 2014 yılında Rafaela

19 Ocak 2016 yılında Gimnasia CdU

8 Ağu 2016 yılında San Martín (T)

23 Ağu 2017 yılında Argentinos Jrs.

14 Ocak 2018 yılında Curicó Unido

31 Aralık 2018 yılında Argentinos Jrs.

9 Ocak 2019 yılında Curicó Unido

1 Temmuz 2019 yılında Necaxa

1 Temmuz 2020 yılında San Luis

1 Ocak 2021 yılında Pachuca

1 Temmuz 2021 yılında Necaxa

31 Aralık 2021 yılında Pachuca

3 Ocak 2022 yılında CS Emelec

31 Aralık 2022 yılında Pachuca

13 Ocak 2023 yılında Platense

Mauro Quiroga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Quiroga şuan Club Atlético Platense takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.