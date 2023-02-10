Mauro Quiroga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Quiroga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mauro Quiroga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mauro Quiroga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mauro Quiroga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Quiroga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauro Quiroga

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Quiroga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Quiroga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Quiroga 7 Aralık 1989 tarihinde Concepción şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mauro Daniel Quiroga şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Quiroga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini transferPROsport yapmaktadır. Mauro Quiroga, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Platense futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Platense takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mauro Quiroga'nin Club Atlético Platense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mauro Quiroga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Mauro09Q

http://www.instagram.com/mauroq9/

Mauro Quirogaboyu ve yaşı kaç

Mauro Quiroga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mauro Quiroga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mauro Quiroga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Quiroga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2010 yılında Las Palmas

30 Haziran 2012 yılında Gimnasia CdU

17 Temmuz 2012 yılında CD Lugo

9 Temmuz 2013 yılında Alavés

31 Temmuz 2014 yılında Rafaela

19 Ocak 2016 yılında Gimnasia CdU

8 Ağu 2016 yılında San Martín (T)

23 Ağu 2017 yılında Argentinos Jrs.

14 Ocak 2018 yılında Curicó Unido

31 Aralık 2018 yılında Argentinos Jrs.

9 Ocak 2019 yılında Curicó Unido

1 Temmuz 2019 yılında Necaxa

1 Temmuz 2020 yılında San Luis

1 Ocak 2021 yılında Pachuca

1 Temmuz 2021 yılında Necaxa

31 Aralık 2021 yılında Pachuca

3 Ocak 2022 yılında CS Emelec

31 Aralık 2022 yılında Pachuca

13 Ocak 2023 yılında Platense

Mauro Quiroga kimdir

Mauro Quiroga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Quiroga şuan Club Atlético Platense takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mauro Quiroga nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Franco Sbuttoni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Sbuttoni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Franco Sbuttoni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Sbuttoni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Juan Manuel İnsaurralde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Manuel İnsaurralde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Manuel İnsaurralde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Manuel İnsaurralde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Federico Andueza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Andueza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Federico Andueza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Andueza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Enkaz altında 101 saat sonra ulaşılan iki kız kardeş ekiplerden istediği müzik şoke etti! 15 yaşındaki genç kız bakın hangi şarkıyı çalmasını istedi!
Enkaz altında 101 saat sonra ulaşılan iki kız kardeş ekiplerden istediği müzik şoke etti! 15 yaşındaki genç kız bakın hangi şarkıyı çalmasını istedi!
Enkaz altında ulaşılan genç kızın ilk istediği Zeynep Bastık'ın Gülbeyaz Gül şarkısı oldu! Peki Gülbeyaz Gül şarkı sözleri nedir?
Enkaz altında ulaşılan genç kızın ilk istediği Zeynep Bastık'ın Gülbeyaz Gül şarkısı oldu! Peki Gülbeyaz Gül şarkı sözleri nedir?
Gaziantep'te 94 saat sonra gelen mucize! Enkaz altında namaz kıldı, idrarını içip hayatta kaldı
Gaziantep'te 94 saat sonra gelen mucize! Enkaz altında namaz kıldı, idrarını içip hayatta kaldı
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın acı günü: Depremde 11 yakını hayatını kaybetti
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın acı günü: Depremde 11 yakını hayatını kaybetti
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?