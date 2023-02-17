Mauro Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Rodriguez 9 Nisan 1998 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Mauro Iván Rodríguez Lapenna şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Rodriguez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini +Soccer International yapmaktadır. Mauro Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maipú futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maipú takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Mauro Rodriguez'nin Club Deportivo Maipú ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mauro Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauro Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauro Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında CD Maipú

19 Kasım 2021 yılında Bilinmiyor

31 Aralık 2021 yılında CD Maipú

Mauro Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Rodriguez şuan Club Deportivo Maipú takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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