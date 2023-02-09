Mauro Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Silva 28 Şubat 1994 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mauro Silva do Nascimento Junior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Silva Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP7 Sports yapmaktadır. Mauro Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) futbol takımında oynamaktadır. Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımına 28 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Mauro Silva'nin Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mauro Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mauro Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauro Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ekim 2017 yılında Bonsucesso FC

1 Nisan 2018 yılında Bangu-RJ

17 Mayıs 2018 yılında Bonsucesso FC

5 Ekim 2018 yılında Bangu-RJ

1 Ocak 2019 yılında CSA

30 Nisan 2019 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2020 yılında Resende-RJ

15 Ekim 2020 yılında AA Portuguesa

28 Mayıs 2021 yılında Sampaio Corrêa

Mauro Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Silva şuan Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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