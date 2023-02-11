Mauro Valiente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Valiente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Valiente adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Valiente Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Valiente 26 Ocak 2000 tarihinde Luque şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mauro Abrahán Valiente şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Valiente Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini J. PELAEZ FM yapmaktadır. Mauro Valiente, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AA Estudiantes (Río Cuarto) futbol takımında oynamaktadır. AA Estudiantes (Río Cuarto) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mauro Valiente'nin AA Estudiantes (Río Cuarto) ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mauro Valiente Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mauro Valiente isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauro Valiente Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Valiente futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2019 yılında Talleres II

5 Haziran 2019 yılında CA Talleres

17 Ocak 2020 yılında Rentistas

11 Şubat 2021 yılında CA Talleres

12 Şubat 2021 yılında CA Alvarado

31 Aralık 2022 yılında CA Talleres

1 Ocak 2023 yılında Estudiantes RC

Mauro Valiente Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Valiente şuan AA Estudiantes (Río Cuarto) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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