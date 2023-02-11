Mauro Veron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Veron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Veron adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Veron Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Veron 29 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Veron Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Globall Sport Limited yapmaktadır. Mauro Veron, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Martín (Tucumán) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Martín (Tucumán) takımına 7 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mauro Veron'nin Club Atlético San Martín (Tucumán) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mauro Veron Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mauro Veron isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauro Veron Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Veron futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağu 2022 yılında San Martín (T)

Mauro Veron Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Veron şuan Club Atlético San Martín (Tucumán) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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