Mauro Zaleta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Zaleta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Zaleta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mauro Zaleta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mauro Zaleta 2 Nisan 2002 tarihinde Túxpam de Rodríguez Cano şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Mauro Aldair Zaleta Oropeza şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mauro Zaleta Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Cruz Azul U20 futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul U20 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mauro Zaleta'nin CD Cruz Azul U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mauro Zaleta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mauro Zaleta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Tuxpan FC
1 Ocak 2020 yılında Bilinmiyor
1 Temmuz 2021 yılında Cruz Azul U20
Mauro Zaleta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mauro Zaleta şuan CD Cruz Azul U20 takımında oynamakta ve 204 numaralı formayı giymektedir.
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