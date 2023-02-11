Mauro Zurita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Zurita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Zurita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Zurita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Zurita 16 Şubat 2000 tarihinde Florencio Varela şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Zurita Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mauro Zurita, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Güemes futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Güemes takımına 8 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Mauro Zurita'nin Club Atlético Güemes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mauro Zurita Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mauro Zurita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauro Zurita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Zurita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Indep'te II

8 Haziran 2022 yılında CA Güemes

31 Aralık 2023 yılında Indep'te II

Mauro Zurita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Zurita şuan Club Atlético Güemes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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