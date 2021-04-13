Mavera ne demek? Mavera TDK anlamı başlıkları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

MAVERA NE DEMEK?

Genel olarak ara, geri, bir şeyin ötesinde bulunan anlamlarında kullanılan Mavera ismi, Kuran'ı Kerim'de geçmektedir.

MAVERA TDK ANLAMI?

Kökeni Arapça olan Mavera ismi Türk Dik Kurumu'nda öte, görülen âlemin ötesi anlamlarında kullanılmaktadır. Türkiye'de Mavera isminde 65 kişi bulunmaktadır.

MAVERA'YA YOLCULUK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Türkleri İslamiyet ile tanıştıran Hoca Ahmet Yesevi ve arkadaşlarının başından geçen olayları ekrana yansıtan Mavera dizisinin yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca oturuyor. Tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi Mavera, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen Hace Ahmed Yesevi’nin o dönem adeta küçük bir dünya olan Bağdat’ta verdiği dirlik ve beraberlik dersinin mücadelesini anlatıyor. 23.45'te TRT ekranlarında başlayan dizi, sahurda vatandaşlara eşlik ediyor.

MAVERA'YA YOLCULUK DİZİSİ OYUNCULARI, KARAKTERLERİ KİMDİR?

• Korel Cezayirli – Hace Ahmet Yesevi

• Görkem Sevindik – Sarı Saltuk

• Yusuf Gökhan Atalay

• Necip Karakaya

• Tansel Öngel - Mahmud

• Zara – Kara Leyla

• Hasan Küçükçetin – Pehlivan Hamza

• Recep Usta - Mansur Ata

• Mehmet Korhan Fırat - Şahsuvar

• Tansel Öngel - Mahmud

• Demircan Kaçel - Yalgız

• Erdem Ergüney - Kutluk

• Nur Berfin Çiroğlu - Aytolu

• Ferit Kaya - Mervan

• Dilara Yeşilyaprak - Asife

• Nusret Çetinel - Halife Müsterşid

• Mehmet Ali Aysin - Urungu

• Haydar Köye l- Adnan

• Handan Yıldırım - Dadı

• Evren Erler - Dübeys Bin Sadaka

• Arben Akış – Necip