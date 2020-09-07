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Mavi balina oyununun final bölümü için 4 genç Hazar Denizi'ne atladı

İran'da mavi balina oyununun final bölümünü tamamlamak isteyen 4 genç Hazar Denizi'ne atladıİnternet üzerinde online oynanan tehlikeli oyunda, kullanıcıya çeşitli görevler veriliyor. Görevleri yerine getirilemeyen kullanıcılara 'öl nasıl olsa yeniden doğacaksın' telkinleri yapıldığı ifade edilen oyun 3, can daha aldı.

Mavi balina oyununun final bölümü için 4 genç Hazar Denizi'ne atladı

İran'da mavi balina oyununun final bölümünü tamamlamak için Hazar denizine atlayan 4 gençten 3'ü hayatını kaybetti.

Mazenderan Eyaleti Sahil Güvenlik Müdürü Naki Kerimiyan, Tebriz, Erdebil, İsfahan ve İze şehirlerinden Hazar sahiline gelen 4 gencin mavi balina oyununun final bölümünü tamamlamak için denize atladıklarını ve 3 gencin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kerimiyan, 4 gencin sahil güvenliğin tüm uyarılarına rağmen denize atladığını belirterek, "4 genç el ele tutuşarak kendilerini denizin derin sularına bıraktılar" ifadelerini kullandı.

Mavi balina oyununun final bölümü için 4 genç Hazar Denizi'ne atladı

'NASIL OLSA YENİDEN DOĞACAKSIN'

Kerimiyan, "Kurtulan bir genç ifadesinde diğerlerini tanımadığını ve mavi balina oyununu tamamlamak için buluşarak buraya geldiklerini söyledi. Elbette emniyet güçleri bu intihar oyununda hayatta kalan genç hakkında soruşturma başlattılar" ifadelerini kullandı.

İnternet üzerinde online oynanan tehlikeli oyunda, kullanıcıya çeşitli görevler veriliyor. Görevleri yerine getirilemeyen kullanıcılara "öl nasıl olsa yeniden doğacaksın" telkinleri yapıldığı ifade ediliyor.



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