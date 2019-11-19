Mavi balonlar ‘Diyabeti Yenelim’ sloganıyla gökyüzüne bırakıldı

Bartın Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla oluşturulan "Diyabet Halkası" ve gökyüzüne salınan onlarca balon ile önemli bir halk sağlığı sorunu olan diyabete dikkat çekildi.

Bartın Üniversitesi, Bartın İl Sağlık Müdürlüğü ve Bartın Devlet Hastanesi iş birliğinde 14-18 Kasım Dünya Diyabetliler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Bu kapsamda ilk olarak Bartın Üniversitesinin ev sahipliğinde "Diyabette Farkındalık ve Güncel Yaklaşımlar" adlı panel düzenlendi. Panelde, alanında yetkin konuşmacılar "diyabet" konusunda bilgiler verdi.

Ayrıca, Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından diyabet riskine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla üniversite ve şehir merkezinde stantlar kuruldu.

Diyabet hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan stantlarda diyabetle ilgili bilgilendirme yapıldı. Aynı zamanda stantları ziyaret edenlere, öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından diyabet risk skoru ölçümleri yapıldı.

"Mavi balonlar gökyüzüne salındı"

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir halk sağlığı sorunu olan hastalığa dikkat çekmek amacıyla "Diyabet Halkası" oluşturuldu. "Diyabet ve aile" temasındaki etkinliklerde diyabetin aile üzerindeki etkisi konusunda farkındalık oluşturmak ve bu hastalıktan etkilenen aileleri desteklemek amaçlandı. Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde, onlarca mavi balon "diyabeti yenelim" sloganıyla gökyüzüne salındı. Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından diyabet için birleşmeyi ve bir araya gelmeyi temsil etmesi için mavi halka oluşturulmuştur. Bunun nedeni halkanın yaşamı ve sağlığı; mavi rengin ise insanları altında birleştiren gökyüzünü temsil etmesidir. Bundan dolayı mavi halka, diyabetin evrensel olduğunu ve ayrıca küresel diyabet birlikteliğini temsil eder.

Kaynak: İHA