Mavi boncuk filmi ne zaman çekildi? Oyuncuları kimler? Konusu nedir?

Türk sinema tarihinin en sevilen yapımlarından biri olan Mavi Boncuk yeniden ekranlara gelmesiyle gündeme oturdu. Sevilen filmin kadrosunda Emel Sayın'dan Tarık Akan'a; Kemal Sunal'dan Adile Naşit'e bir çok ünlü oyuncu bulunuyor. Sevilen film Mavi Boncuk'un konusu ve oyuncularına dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

MAVİ BONCUK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1 Ocak 1975 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğuna Ertem Eğilmez oturmuştur. Senaryosunu Zeki Alasya ve Sadık Şendil'in yazdığı film Yeşilköy Gazi Evrensoy caddesinde bulunan Stavro'nun eski köşkü olarak bilinen mekanda çekildi. Bazı çekimleri ise İstanbul Beyoğlu'nda yapıldı.

FİLMİN KONUSU NEDİR?

6 arkadaş Emel Sayın'ın çalıştığı bir gazinoya eğlenmeye giderler. Ceplerindeki para ile gazete ilanındaki menüyü karşılayacağını düşünürler. Ancak hesap inandaki paraya uymayınca, yüksek gelen hesaba itiraz ederler ve sonra kötü bir muamele ile karşılaşırlar. Gazinonun sahibinden intikam almak isteyen altı kafadar assolist Emel Sayın'ı kaçırırlar.

Planlarını başarıyla uygulayan kafadarlarımız, Baba Yaşar'ın evinin çatı katına Emel Sayın'ı gizlerler. Zamanla Emel Sayın kendisi kaçıranlar ile yakınlaşmaya başlar. Gazino patronu fidyeyi ödemiştir fakat Emel Sayın'ı bir türlü evden gönderemezler. Kafadarlar Emel Sayın'ı tekrar halıya sararak teslim etmek zorunda kalırlar. Emel Sayın ise bu kini bir türlü üzerinden atamaz ve filmin sonunda altılıyı Boğa'az bakan bir tepede açtıkları restorana çağırır ve film son bulur.

OYUNCULARI?

Emel Sayın (Emel Sayın)

Zeki Alasya (Şeker Kamil)

Metin Akpınar (Süleyman)

Halit Akçatepe (Mıstık)

Münir Özkul (Baba Yaşar)

Adile Naşit (Adile)

Perran Kutman (Hizmetçi)

Kemal Sunal (Kaymakam Cafer)

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