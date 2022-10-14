Türkiye'de belli başlı üniversiteler tarafından verilen mavi diploma, yurt dışında eğitim görmek isteyenlere büyük avantajlar sağlamaktadır. Bu doğrultuda Mavi diploma hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internet arama motorlarında Mavi diploma nedir? Ne işe yarar ? Mavi diploma veren üniversiteler hangileri? Hangi ülkelerde geçiyor? sorularının cevaplarını araştırıyor.

MAVİ DİPLOMA NEDİR? NE İŞE YARAR?

Mavi diploma, bir üniversiteden almış olduğunuz lisans veya yüksek lisans eğitiminin Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olduğunu belirten bir belge olarak tanımlanabilir. Öğrenciye diploma eki olarak verilen mavi diploma için kişiden bir ücret alınmamaktadır

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Mavi diploması olanlar, AB üyesi ülkelerinde eğitim hayatlarını devam ettirebilmektedir. Bu belge kişinin, lisans ve yüksek lisans eğitimlerini global olarak yapabileceklerini belgelerler.

MAVİ DİPLOMA HANGİ ÜLKELERDE GEÇİYOR?

Mavi diploma, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde geçerlidir. AB üyesi ülkeler şunlardır:

Almanya

Avusturya

Bulgaristan

Belçika

Malta

Polonya

Portekiz

Hollanda

İrlanda

İspanya

Lüksemburg

Finlandiya

İsveç

İtalya

Macaristan

Romanya

Çekya

Danimarka

GKRY

Hırvatistan

Estonya

Letonya

Litvanya

Fransa

TÜRKİYE'DE MAVİ DİPLOMA VEREN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

Türkiye'de 73 üniversitesi tarafından mavi diploma verilmektedir.

Mavi diploma veren üniversitelerin isimleri şöyle:

Adıyaman Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Ardahan Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Atılım Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Başkent Üniversitesi

Beykent Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali

Bilkent Üniversitesi

Bozok Üniversitesi

Bülent Ecevit Üniversitesi

Celal Bayar Üniversitesi

Çağ Üniversitesi Üniversitesi

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Dumlupınar Üniversitesi

Düzce Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Fatih Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Gediz Üniversitesi

Gümüşhane Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Hava Harp Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

İstanbul Arel Üniversitesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Kafkas Üniversitesi

Karabük Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Koç Üniversitesi

Maltepe Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Mustafa Kemal Üniversitesi

Muş Alparslan Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi

Nevşehir Üniversitesi

Niğde Üniversitesi

Okan Üniversitesi

On Dokuz Mayıs Üniversitesi

Ordu Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

Nişantaşı Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Süleyman Demirel

Trakya Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Uşak Üniversitesi

Yaşar Üniversitesi