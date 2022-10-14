Mavi diploma nedir? Ne işe yarar ? Mavi diploma veren üniversiteler hangileri? Hangi ülkelerde geçiyor?

Mavi diploma, internet arama motorlarında çokça araştırılmaktadır. Özellikle Avrupa'da öğrenim görmek isteyen lisans mezunları bu konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki Mavi diploma nedir? Ne işe yarar ? Mavi diploma veren üniversiteler hangileri? Hangi ülkelerde geçiyor?

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Mavi diploma nedir? Ne işe yarar ? Mavi diploma veren üniversiteler hangileri? Hangi ülkelerde geçiyor?

Türkiye'de belli başlı üniversiteler tarafından verilen mavi diploma, yurt dışında eğitim görmek isteyenlere büyük avantajlar sağlamaktadır. Bu doğrultuda Mavi diploma hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internet arama motorlarında Mavi diploma nedir? Ne işe yarar ? Mavi diploma veren üniversiteler hangileri? Hangi ülkelerde geçiyor? sorularının cevaplarını araştırıyor.

MAVİ DİPLOMA NEDİR? NE İŞE YARAR?

Mavi diploma, bir üniversiteden almış olduğunuz lisans veya yüksek lisans eğitiminin Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olduğunu belirten bir belge olarak tanımlanabilir. Öğrenciye diploma eki olarak verilen mavi diploma için kişiden bir ücret alınmamaktadır

Mavi diploma nedir? Ne işe yarar ? Mavi diploma veren üniversiteler hangileri? Hangi ülkelerde geçiyor?

Mavi diploması olanlar, AB üyesi ülkelerinde eğitim hayatlarını devam ettirebilmektedir. Bu belge kişinin, lisans ve yüksek lisans eğitimlerini global olarak yapabileceklerini belgelerler.

MAVİ DİPLOMA HANGİ ÜLKELERDE GEÇİYOR?

Mavi diploma, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde geçerlidir. AB üyesi ülkeler şunlardır:
Almanya
Avusturya
Bulgaristan
Belçika
Malta
Polonya
Portekiz
Hollanda
İrlanda
İspanya
Lüksemburg
Finlandiya
İsveç
İtalya
Macaristan
Romanya
Çekya
Danimarka
GKRY
Hırvatistan
Estonya
Letonya
Litvanya
Fransa

Mavi diploma nedir? Ne işe yarar ? Mavi diploma veren üniversiteler hangileri? Hangi ülkelerde geçiyor?

TÜRKİYE'DE MAVİ DİPLOMA VEREN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

Türkiye'de 73 üniversitesi tarafından mavi diploma verilmektedir.
Mavi diploma veren üniversitelerin isimleri şöyle:
Adıyaman Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Ardahan Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Bilecik Şeyh Edebali
Bilkent Üniversitesi
Bozok Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Çağ Üniversitesi Üniversitesi
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Gediz Üniversitesi
Gümüşhane Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Hava Harp Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İstanbul Arel Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kafkas Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Muş Alparslan Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi
Nevşehir Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Okan Üniversitesi
On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Ordu Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Nişantaşı Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Süleyman Demirel
Trakya Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi

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