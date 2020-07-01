Mavi ile yeşilin ortasında Kabotaj Bayramı kutlandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 94. yıl dönümü nedeniyle su sporcularının düzenlediği renkli görüntülere sahne oldu.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle Ünye'de su sporları severleri festival havasında kutlama düzenledi. Yalı mevkisinde bulunan ve ilçe genelinde su sporlarına öncülük eden Ünye Su Sporları Kulübü Derneği, Kabotaj Bayramı nedeniyle bayram havasında festival gerçekleştirdi. Saat 17.00'de başlayan etkinlikte düzenlenen programda kano, yüzme yarışı ve kortej geçişi büyük ilgi gördü.

"Şehrimizin denizle barışık olduğunu herkese göstereceğiz"

Korona virüs nedeniyle Ünye Belediyesi'nin deniz festivali yapmayacağını ve kendilerinin bu festivali düzenleyerek farklılık oluşturduklarını ifade eden Ünye Su Sporları Kulübü Başkanı Alparslan Öz, "Ünye'de daha önceden Kabotaj Bayramları kutlanırdı ve deniz şenlikleri yapılırdı. Ancak birkaç yıldır bu gerçekleşmiyor. Tabii bu etkinlikler belediyemizin kapsamında festival havasında gerçekleşiyordu ve bu yüzden Kabotaj Bayramları yapılmıyordu. Ama bu sene pandemi dolayısıyla belediyemizin deniz festivali yapmayacağını düşündük. Bizler de bu ihtimalle Kabotaj Bayramı nedeniyle deniz festivalini düzenleyelim istedik. Düzenlediğimiz festivalimizde kano, yüzme yarışı ve kortej geçişi düzenledik. Biz Ünye'mizin bu bölgesinde bulunan bu koyu hareketlendirerek, şehrimizin denizle barışık olduğunu herkese göstereceğiz" dedi.

"Ordu'nun tek su spor kulübünü yok sayıyorlar"

Ünye gibi şehrimizde ilk tescilli su sporları kulübünü yaşattıklarını ve kendilerini kulüp olarak yok saydıklarını söyleyen Başkan Öz, "Bizler buraya bütün vatandaşlarımızı su sporları ailesi olarak davet ediyoruz. Gerek kano eğitimi gerekse su sporlarıyla alakalı bütün etkinliklerimizin öğretilmesi açısından herkesin ailemize katılmasını istiyoruz. Kulübümüzün 20 tane kano öğrencisi bulunmaktadır. Bu kano sporcularımızı önümüzdeki dönemlerde yarışmalar için hazırlıyoruz. Bunun dışında kumda voleybol maçları düzenliyoruz. Bu sporumuzla alakalı olarak da yine hocalarımız var. Biz Ünye gibi güzel bir şehrimizde ilk tescilli su sporları kulübünü yaşatıyoruz. Ancak bizleri bu şehrin insanları yok sayıyor. Geçtiğimiz günlerde Ordu'da kano ve yelken kulübü açılışı yapıldı. Ordu'nun tek kano kulübü olan Ünye Su Sporları Kulübü'nü maalesef yok sayıyorlar. Biz bu kumsallarda güzel başarılar elde ediyoruz ancak bizlerle ilgilenen yok" diye konuştu.

Düzenlenen Kabotaj Bayramı etkinlikleri sonunda ise yarışmalarda dereceye girenlere madalyaları verilmesinin ardından anı fotoğrafları çekildi.

Kaynak: İHA