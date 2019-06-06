Mavi kapak toplayan dede ve torunun sosyal medya hesabı çalındı

ESKİŞEHİR'de topladıkları plastik mavi kapaklarla 220 engelliye tekerlekli sandalye sağlayan Halit Aydoğan (73) ile torunu Melike Sarıtaş'ın (17) sosyal medyada kullandığı 77 bin takipçisi bulunan hesabı, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. İnsanları sosyal medya üzerinden para isteyerek dolandıran kişiler, geri vermek için de 3 bin lira istedi. Melike Sarıtaş, suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek, "Biz 220 insana umut olduk. Bizim umutlarımızı, ihtiyacı olan insanların hayallerini çaldılar" dedi.

Eskişehir'de oturan Melike Sarıtaş, dedesi Halit Aydoğan ile birlikte 12 yıldır topladıkları plastik mavi kapaklardan elde ettikleri tekerlekli sandalyeleri 220 engelli bireye ulaştırdı. Eskişehir'in yanı sıra sosyal medya üzerinden Türkiye'nin birçok şehrinden de kargo yoluyla destek alan dede- torunun açtığı bulunan Instagram hesabı "dedetorunmavikapak" ise kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Sosyal medya üzerinden insanlardan para istemeye başlayan dolandırıcılar, geri vermek için Melike Sarıtaş'tan 3 bin lira istedi. Dede, torun hesabın çalındığını anlayınca savcılık ve emniyete giderek şikayetçi oldu.

'UMUTLARIMIZI ÇALDILAR'

Çalınan hesap üzerinden başkalarının dolandırılmasından endişe ettiğini ifade eden Melike Sarıtaş, "Dedemle 12 yıldır çok güzel bir proje içerisindeyiz. Ben 17 yaşındayım, mavi kapak toplamak, engellilere bu şekilde yardımcı olmak benim çocukluk hayalimdi. Bugün benim bu hayalim çalındı. Bizim dedemle sosyal medya hesabımız vardı. 220 insana umut olduk. Bizim umutlarımızı, ihtiyacı olan insanların hayallerini çaldılar. Sosyal medya hesabımızı çalanlar geri vermek için 3 bin lira para istiyorlar. Ne zamandır böyle iyilik yapan insanlara böyle kötülükler yapılır oldu. Benim insanlara karşı hep güvenim ve inancım vardı. Her zaman iyi şeyler olabilir diyordum ama bugün çok güvenim sarsıldı. Ben sosyal medya hesabımızın insanların dolandırılmaması için geri alınmasını istiyorum. Çalınan hesabımızı geri alamazsak bile kapak toplamaya devam edeceğiz" dedi.

'İNSANLAR BİZE ORADAN ULAŞIYORDU'

Dede Halit Aydoğan ise şimdiye kadar kimseden bir kuruş para talep etmediklerini belirterek, "Topladığımız mavi kapaklarda engelli kardeşlerimize tekerlekli sandalyeler alarak evlerine kadar götürdük. Bu zamana kadar kimseden para almadık, engellileri sevindirmek için bu gönüllü hizmetimize devam edeceğiz. Onların hayallerini çalmayın, o sayfalar üzerinden bize Türkiye'nin yerinden insanlar ulaşıp kargo ile kapak gönderiyorlar" diye konuştu.

EMNİYETTE İNCELEME BAŞLADI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne çalınan hesapla ilgili şikayette bulunduklarını kaydeden Melike Sarıtaş, sosyal medya hesabıyla yardım adı altında insanların dolandırılmasını istemediklerini ve çalan kişilerin geri vermek için 3 bin lira istediklerini de sözlerine ekledi.

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DHA