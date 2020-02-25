Mavi kapaklar engelleri kaldırdı

Engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye temin etmek amacıyla Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri tarafından Muratlı Engelliler Derneği'nin sürdürdüğü plastik kapak toplama kampanyasına destek verildi. Öğrenciler kilolarca plastik mavi kapak toplarken, toplanan kapaklar dernek yönetimine teslim edildi.

Tekerlekli sandalye ihtiyacı olan engelli vatandaşların bu yöndeki ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla harekete geçen Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Öğretmen Meral Şenel ve Emel Geziciler öncülüğünde plastik mavi kapak topladı. Kendilerine destek veren velilere de teşekkür eden Öğretmen Meral Şenel, daha önce de biriktirdikleri kapakları Engelliler Derneği'ne ulaştırdıklarını anımsatarak, "Eğer bizlerin de az da olsa engellilerimize katkımız oluyorsa, kendimizi mutlu hissediyoruz. Plastik mavi kapak toplamaya devam edeceğiz" dedi.

Toplanan mavi kapaklar, karşılığında tekerlekli sandalye alınmak üzere Engelliler Derneği yetkililerine teslim edildi. Muratlı Engelliler Derneği Başkanı Mehmet Çiğdem ve Yöneticiler ise bunun karşılığında çocuklara 2 adet top hediye etti.

Kaynak: İHA