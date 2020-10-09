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Mavi Karadeniz frekans | Mavi Karadeniz frekansları nasıl ayarlanır?

Mavi Karadeniz TV Karadeniz yöresine hitap eden yayınlar yapan bir kanaldır. Peki Mavi Karadeniz frekansları nasıl ayarlanır? Müzik programı olan Mavi Karadeniz TV'nin frekans bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Mavi Karadeniz frekans | Mavi Karadeniz frekansları nasıl ayarlanır?

Müzik kanalı olan Mavi Karadeniz TV genellikle müzik yayınları yapmaktadır.  Türksat 4A, Uydu: TürksatFrekans:12264, Sembol Oranı:27500, Polarizasyon:V - DikeyFEC: 5/6. ayarındaki frekansı Türkiye'nin her bölgesinden izleyebilirsiniz. İşte Mavi Karadeniz frekans ayarları...

MAVİ KARADENİZ TV FREKANSI

Türksat 4A, Uydu: TürksatFrekans:12264, Sembol Oranı:27500, Polarizasyon:V - DikeyFEC: 5/6.

ERİŞİM BİLGİLERİ

1- UYDU

3/A UYDUSU 

FREKANS : 12.265

SYMBOL  : 27.500

FEC: 5/6

POLARİZASYON : VERTİCAL ( DİKEY )

2- YAYIN PLATFORMLARI ( UYDU VE IP TV )
 
D-SMART 255. KANAL

628.KANAL

3- İNTERNET   
www.mavikaradeniztv.com.tr

Mavi Karadeniz frekans | Mavi Karadeniz frekansları nasıl ayarlanır?

MANUEL KANAL ARAMA

Manuel Kanal Arama için Uydu Alıcınızın Ana Menü Tuşuna Basınız

Ana Menüde Kanal Kurulumu veya Uydu kurulumu veya Kanal Arama veya Manuel Kanal Arama Seçeneklerinden Hangisi Var ise Giriş Yapınız
Kurulum Menüsüne Girdikden Sonra Manuel Kanal Arama Seçenegine Girip Gerekli Frekansları Yukarıda yazdığı gibi yazınız.
Menuel Kanal Arama seçeneği yok ise TP ARAMA Seçenegine Giriş TP EKLE tuşuna basarak Frekansları Girip Kaydedip Aratınız.
Sadece Yukarıdaki kanalı aratacak iseniz sebeke arama veya network arama seçeneğini kapalı tutunuz.
Güncel tüm türksat kanallarını aratacak iseniz frekans girilecek alanlara aşağıdaki frekansları giriniz
Güncelleme Frekansı : 12380

Sembol Oranı : 27500

Polarizasyon : V (DİKEY) VERTİCAL

Türksat frekans 2020 otomatik aramaTürksat frekans 2020 otomatik arama

Mavi Karadeniz frekans | Mavi Karadeniz frekansları nasıl ayarlanır?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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