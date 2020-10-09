Mavi Karadeniz frekans | Mavi Karadeniz frekansları nasıl ayarlanır?
Mavi Karadeniz TV Karadeniz yöresine hitap eden yayınlar yapan bir kanaldır. Peki Mavi Karadeniz frekansları nasıl ayarlanır? Müzik programı olan Mavi Karadeniz TV'nin frekans bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
Müzik kanalı olan Mavi Karadeniz TV genellikle müzik yayınları yapmaktadır. Türksat 4A, Uydu: TürksatFrekans:12264, Sembol Oranı:27500, Polarizasyon:V - DikeyFEC: 5/6. ayarındaki frekansı Türkiye'nin her bölgesinden izleyebilirsiniz. İşte Mavi Karadeniz frekans ayarları...
MAVİ KARADENİZ TV FREKANSI
Türksat 4A, Uydu: TürksatFrekans:12264, Sembol Oranı:27500, Polarizasyon:V - DikeyFEC: 5/6.
ERİŞİM BİLGİLERİ
1- UYDU
3/A UYDUSU
FREKANS : 12.265
SYMBOL : 27.500
FEC: 5/6
POLARİZASYON : VERTİCAL ( DİKEY )
2- YAYIN PLATFORMLARI ( UYDU VE IP TV )
D-SMART 255. KANAL
628.KANAL
3- İNTERNET
www.mavikaradeniztv.com.tr
MANUEL KANAL ARAMA
Manuel Kanal Arama için Uydu Alıcınızın Ana Menü Tuşuna Basınız
Ana Menüde Kanal Kurulumu veya Uydu kurulumu veya Kanal Arama veya Manuel Kanal Arama Seçeneklerinden Hangisi Var ise Giriş Yapınız
Kurulum Menüsüne Girdikden Sonra Manuel Kanal Arama Seçenegine Girip Gerekli Frekansları Yukarıda yazdığı gibi yazınız.
Menuel Kanal Arama seçeneği yok ise TP ARAMA Seçenegine Giriş TP EKLE tuşuna basarak Frekansları Girip Kaydedip Aratınız.
Sadece Yukarıdaki kanalı aratacak iseniz sebeke arama veya network arama seçeneğini kapalı tutunuz.
Güncel tüm türksat kanallarını aratacak iseniz frekans girilecek alanlara aşağıdaki frekansları giriniz
Güncelleme Frekansı : 12380
Sembol Oranı : 27500
Polarizasyon : V (DİKEY) VERTİCAL
Türksat frekans 2020 otomatik arama