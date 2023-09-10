Mavi Kelebekler deplasmanda galip

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig mücadelesinde Yenimahalle Belediyesi'ni deplasmanda 36-24 skorla mağlup ederek ikide iki yaptı.

Geçtiğimiz sezonun Avrupa şampiyonu Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, süper ligde oynadığı ilk iki maçı kazanarak yoluna kayıpsız devam ediyor. Geçtiğimiz hafta taraftarı önünde ligin iddialı ekiplerinden Yalıkavak'ı mağlup ederek dikkat çeken Mavi Kelebekler, ligin güçlü ekiplerinden Yenimahalle'yi de deplasmanda mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısını da 18-13 önde kapatan Maviler'de Ceylan Aydemir attığı 6 gol ile takımın en skorer oyuncusu oldu. Alena ve Beyza da 5'er golle skora katkı verdi. Puan durumunda bir maç eksiğiyle ikinci sırada yer alan Konyaaltı Belediye SK, sonraki maçta taraftarı önünde Anadolu Üniversitesi'ni ağırlayacak. Karşılaşma 16 Eylül Cumartesi günü Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da oynanacak.

"Takımımıza güvenimiz tam"

İlk iki haftayı galibiyetle kapatmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Sporcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum. Bizleri her alanda gururlandırmaya devam ediyorlar. Geçtiğimiz yıl kıl payı kaçırdığımız lig şampiyonluğuna da bu yıl ulaşacağımızı düşünüyorum. Sporcularımıza ve teknik kadromuza güvenimiz tam" dedi. Yenimahalle maçında rahat bir galibiyet aldıklarını belirten Başantrenör Birol Ünsal ise, haftalar ilerledikçe daha iyi bir takım olacaklarını söyledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)