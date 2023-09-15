Mavi Kelebekler’de hedef galibiyet

Konyaaltı Belediye Spor Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig mücadelesinde bu hafta Anadolu Üniversitesi'ni ağırlayacak. Galibiyet parolasıyla maça çıkacak olan Mavi Kelebekler, 16 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te rakibiyle karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz sezonun Avrupa şampiyonu olan Konyaaltı Belediye Spor Kadın Hentbol Takımı "Mavi Kelebekler" Süper Lig mücadelesinde bu hafta Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı ile karşılaşacak. Karşılaşma cumartesi günü (yarın) saat 15.00'te Akdeniz Üniversitesi Mavi Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Hentbolseverler mücadeleyi aynı zamanda Konyaaltı Belediyesi resmi Facebook hesabı ve YouTube kanalı ile Türkiye Hentbol Federasyonu resmi YouTube kanalından yapılacak canlı yayından izleyebilecek.

Avrupa öncesi moral depolamak istiyor

Süper Lig'de Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü ve Yalıkavak Spor Kulübü Hentbol Takımı ile çıktığı maçlarda rakiplerini yenerek ikide iki yapan Mavi Kelebekler'de hedef, bu karşılaşmayı da kazanarak galibiyet serisine devam etmek. Özellikle evinde oynadığı maçlarda arkasına aldığı taraftar desteğiyle uzun süredir bileği bükülmeyen Avrupa şampiyonu, Eskişehir temsilcisini de mağlup ederek Bosna Hersek temsilcisi RK Hadzici ile oynayacağı Avrupa kupası mücadelesi öncesi moral depolamak istiyor.

Haberin Devamı

"Sporcularımıza güvenimiz sonsuz"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Mavi Kelebekler'den galibiyet beklediklerini dile getirdi. Maçı hiç şüphesiz kazanacaklarını dile getiren Başkan Esen, "Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da Konyaaltı Belediye Spor Kadın Hentbol Takımımız Anadolu Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek. Sporcularımızdan galibiyet bekliyoruz. Sporcularımıza ve teknik heyetimize güvenimiz sonsuz. Şimdiden başarılar diliyorum. Tüm taraftarımızı da bu maça gelerek takımımıza destek olmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)