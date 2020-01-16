Milli Voleybol takımımızın mavi saçlı kızı Meryem Boz en değerli oyuncu (MVP) seçildi. Peki voleybolda MVP ne demek? İşte o detaylar...

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nin en değerli oyuncusu (MVP) belli oldu. Yapılan oylamalar sonucu A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan Meryem Boz'u MVP seçildi.

Büyük bir başarıya imza atarak tarihinde 2. kez olimpiyat vizesi alan Filenin Sultanları'nda Meryem Boz, turnuvada oynadığı 5 karşılaşmada elde ettiği 85 sayıyla milli takımın en skorer oyuncusu olmuştu.

Voleybolda MVP nedir

MVP (Most Valuable Player), (En Değerli Oyuncu), voleybolda oyunculara verilen bir ödüldür.

Seçimin neye göre yapıldığı pek açık olmamakla beraber, genellikle kazanan takımların en etkili oyuncularının MVP olması bu konuda yazılı olmayan bir kural niteliğindedir. (Kaybeden bir takımın oyuncusu yüksek istatistik rakamlarına ulaşsa bile MVP seçilmesi pek olası değildir.)

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Meryem Boz, Polonya maçına 36 sayılık imza attı

Filenin Sultanları bir kez daha tarihi bir başarıya imza atarken 31 yaşındaki Meryem Boz attığı 36 sayı ile büyük takdir topladı. Maçın en skorer oyuncusu olan Meryem Boz final setinin 15-11'lik skorla ile kazılmasını sağladı.

İLK SET POLONYA'NIN

Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvanın yarı final mücadelesine iyi başlayan Polonya, Stysiak ve Smarzek-Godek ile file önünden bulduğu sayılarla mücadelenin ilk setini 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti.

İKİNCİ SETE MERYEM BOZ VE HANDE BALADIN İMZASI

İkinci sete daha iyi savunma yaparak başlayan ay-yıldızlı takım, Meryem Boz ve Hande Baladın ile üst üste sayılar bularak seti 25-18 kazandı ve skoru 1-1'e getirdi.

ÜÇÜNCÜ SETTE KIYASIYA MÜCADELE

Büyük heyecana sahne olan 4. sette de takımlar birbirine üstünlük kurmada zorlandı. Eda Erdem Dündar ve Zehra Güneş'in skora katkılarıyla oyunu lehine çeviren milliler, 45 dakika süren seti 33-31 kazanarak skoru 2-2'ye getirdi ve mücadeleyi final setine taşıdı.

DÖRDÜNCÜ SETTEN FİNALE

Mücadeleyi 36 sayıyla tamamlayarak maçın en skorer oyuncusu olan Meryem Boz'un file önündeki etkili performansının yardımıyla final setini 15-11 alan Türkiye, müsabakayı 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı.