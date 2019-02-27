KOCAELİ (AA) - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Cumhuriyet tarihinde ilk defa Anadolu'yu çevreleyen her 3 denizde aynı anda gemi, uçak, helikopter ve kıyı birliklerinin topyekun iştirak ettiği "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" başladı.

Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'deki 462 bin kilometrelik "Mavi vatan"da aynı anda icra edilecek tatbikat kapsamında Karadeniz Ereğli, Umuryeri, Gölcük, Erdek, Çanakkale, Foça, Aksaz ve İskendurun'daki ilgili birlik ve gemiler, tatbikat bölgelerine doğru hareket etti.

Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığında kurulan 165 kişilik ekip tarafından sevk ve idare edilen Mavi Vatan 2019 Tatbikatıyla jenerik senaryo ve jenerik coğrafyaya istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birlik, gemi ve deniz hava vasıtalarının harekata hazırlık seviyesinin arttırılması ve diğer kuvvet komutanlıklarıyla müşterek çalışabilirlik usullerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Tüm denizlerde çok yüksek harekat temposuyla faaliyetlerine devam eden Deniz Kuvvetleri, bu tatbikata da dünyanın gelişmiş deniz kuvvetlerinde bile nadir görülen gemi, deniz karakol uçağı ve deniz helikopteri katılım yüzdesiyle iştirak ediyor.

Bu çerçevede tatbikata 13 fırkateyn, 6 korvet, 16 hücumbot, 7 denizaltı, 7 mayın avlama gemisi, 17 yardımcı sınıf gemi, 14 karakol gemisi, 22 çıkarma gemisi, 1 eğitim gemisi olmak üzere toplam 103 gemi katılıyor.

Ayrıca deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri, insansız hava araçları, SAT, SAS görev timleri, amfibi deniz piyade taburları, Kara Kuvvetleri Komutanlığından genel maksat ve taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından taktik hava gayreti ve havadan ihbar kontrol uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığından ise Sahil Güvenlik gemi ve botları da görev yapıyor.

- Envantere yeni katılan silah ve sistemler kullanılacak

Kasım ayında hizmete alınan milli savaş gemisi TCG Burgazada korveti ilk defa böyle büyük bir tatbikata katılacak. Bunun yanında envantere dahil olan ANKA ve Bayraktar İnsansız Hava Araçları, Deniz Kuvvetleri tarafından deniz harekatında kullanılacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığıyla icra edilen koordineli harekatta UMTAS ve CİRİT silah sistemleri denenecek.

Tatbikat kapsamında 27 Şubat ile 2 Mart tarihleri arasında temel deniz harekat bilgilerine yönelik su üstü harbi, hava savunma harbi, denizaltı savunma harbi, mayın harbi, elektronik harp ve denizde denetim harekatını içeren harekata hazırlık eğitimleri ve yüksek süratli gelişmiş insansız su üstü hava hedeflerine fiili silah atışları, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taktik hava gayreti, havadan ihbar ve kontrol uçağı, Kara Kuvvetleri Komutanlığından taarruz ve genel maksat helikopterlerinin iştirakleriyle müşterek eğitimler, tatbikata iştirak eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kıyı birlikleri tarafından ise görev fonksiyonlarına yönelik eğitimlerin icra edilmesi planlanıyor.

2-5 Mart'ta Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de uluslararası suları da kapsayan bölgelerde aynı anda kriz ve harp dönemi senaryolarını içeren serbest oyun faaliyetinin icra edileceği tatbikat, 6-8 Mart'ta yurt içi ve dışı liman ziyaretlerinin ardından sona erecek.

Kaynak: AA