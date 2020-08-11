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Mavi vatan nedir? Nerededir? Mavi vatan hakkındaki gelişmeler?

Bugünlerde sıkça konuşulan Mavi Vatan, Türkiye'nin Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'deki sınırlarını belirleyen bir doktrindir. Türkiye’nin farklı hak ve egemenliğini içeren deniz alanlarının tümünü içerir.

Mavi vatan nedir? Nerededir? Mavi vatan hakkındaki gelişmeler?

Bugünün en çok konuşulan konularından biri 'Mavi Vatan' oldu.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz'de ve Karadeniz'deki çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti. Paylaşımında Oruç Reis’in fotoğrafına yer veren Dönmez, “MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele.” ifadelerini kaydetti.

Mavi vatan nedir? Nerededir? Mavi vatan hakkındaki gelişmeler?

MAVİ VATAN NEDİR?

Mavi Vatan, 2015 sonrası Türkiye’nin deniz alanlarındaki aktif ve askeri güce dayalı stratejisinin temelini oluşturmuştur. Dış politikanın militarizasyonu ve askeri güç kullanımının diplomasiden öne çıkartılması, Türkiye’nin savunmasının sınır ötesi alanlardan başlatılması ve bu stratejiyi uygulamaya yönelik bir askeri endüstriyel kompleksin geliştirilmesi ile karakterize edilmiştir.

Mavi vatan nedir? Nerededir? Mavi vatan hakkındaki gelişmeler?

TBMM BAŞKANI'NDAN MAVİ VATAN PAYLAŞIMI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından, "Mavi Vatan", "Oruçreis" hashtagı ile paylaştığı mesajında, "Mücadele azmini tarihin her devrine cesaretiyle nakşetmiş ve var olma hakkını mücadelesiyle tasdik ettirmiş aziz milletimizin Mavi Vatan’daki kahraman evlatlarını selamlıyorum. Yolunuz, milletimizin bahtı gibi açık olsun."  ifadelerini belirtti.

Mavi vatan nedir? Nerededir? Mavi vatan hakkındaki gelişmeler?

DOKTRİN NE DEMEK?

Doktrin kelimesini ilk defa duyanlar ve anlamını bilmeyenler araştırmaya başladı. Doktrin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. Fransızca kökenlidir. TDK'ye göre, doktrin kelimesi anlamı şu şekildedir: "Öğreti"

Kübra Kaçmaz
Editör


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