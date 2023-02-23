Mavroudis Bougaidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mavroudis Bougaidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mavroudis Bougaidis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mavroudis Bougaidis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mavroudis Bougaidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mavroudis Bougaidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mavroudis Bougaidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mavroudis Bougaidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mavroudis Bougaidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mavroudis Bougaidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mavroudis Bougaidis 1 Haziran 1993 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μαυρουδής Μπουγαϊδης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mavroudis Bougaidis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RSport Agency yapmaktadır. Mavroudis Bougaidis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chrobry Glogow futbol takımında oynamaktadır. Chrobry Glogow takımına 26 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Mavroudis Bougaidis'nin Chrobry Glogow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mavroudis Bougaidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mavroudis Bougaidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Mavroudis Bougaidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mavroudis Bougaidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Aris U20

1 Temmuz 2009 yılında Aris Selanik

1 Temmuz 2011 yılında AEK Atina

30 Temmuz 2013 yılında Granada B

1 Ocak 2014 yılında Aris Selanik

30 Haziran 2014 yılında Granada B

3 Temmuz 2014 yılında Lechia Gdansk

30 Haziran 2015 yılında Granada

24 Temmuz 2015 yılında Panthrakikos

2 Şubat 2017 yılında PGS Kissamikos

4 Ağustos 2017 yılında GAIS

23 Ocak 2018 yılında Podbeskidzie

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

20 Eylül 2019 yılında PAO Koufalion

26 Ocak 2021 yılında Chrobry Glogow

Mavroudis Bougaidis kimdir

Mavroudis Bougaidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mavroudis Bougaidis şuan Chrobry Glogow takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AS Áris Thessaloniki

Mavroudis Bougaidis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U21 takımında 4 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U20 takımında 4 numaralı formasıyla 22 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla 3 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 5 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mavroudis Bougaidis nereli

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