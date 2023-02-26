Mawuli Wayo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mawuli Wayo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mawuli Wayo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mawuli Wayo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mawuli Wayo 15 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mawuli Wayo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bibiani Gold Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Bibiani Gold Stars FC takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mawuli Wayo'nin Bibiani Gold Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mawuli Wayo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mawuli Wayo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mawuli Wayo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mawuli Wayo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2022 yılında Gold Stars FC

Mawuli Wayo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mawuli Wayo şuan Bibiani Gold Stars FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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