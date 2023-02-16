Max Aarons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Aarons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Aarons adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Max Aarons Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Max Aarons 4 Ocak 2000 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. İngiltere,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Maximilian James Aarons şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Max Aarons Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Era Global Sports yapmaktadır. Max Aarons, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Norwich City futbol takımında oynamaktadır. Norwich City takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Max Aarons'nin Norwich City ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Max Aarons Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/maxaarons2

http://www.instagram.com/maxaarons2/

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Max Aarons Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Max Aarons isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 18.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 22.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Max Aarons Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Max Aarons futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Norwich U21

1 Temmuz 2018 yılında Norwich

Max Aarons Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Max Aarons şuan Norwich City takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Max Aarons Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Luton Town (2009–2016), Norwich City (2016–2018)

İngiltere U21 takımında 2 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

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