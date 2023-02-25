Max Burgess kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Burgess Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Burgess adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Max Burgess Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Max Burgess 16 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Max Burgess Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avid Sports Group yapmaktadır. Max Burgess, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sydney FC futbol takımında oynamaktadır. Sydney FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Max Burgess'nin Sydney FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Max Burgess Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Max Burgess isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Max Burgess Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Max Burgess futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Mart 2015 yılında Newcastle

1 Temmuz 2015 yılında Sydney FC U21

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında União Madeira

19 Aralık 2017 yılında Sydney Olympic

10 Ekim 2018 yılında Wellington P.

1 Temmuz 2019 yılında Western United

1 Temmuz 2021 yılında Sydney FC

Max Burgess Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Max Burgess şuan Sydney FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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