Max Caputo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Caputo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Caputo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Max Caputo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Max Caputo 17 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Max Caputo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne City FC futbol takımında oynamaktadır. Melbourne City FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Max Caputo'nin Melbourne City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Max Caputo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maxcaputo_/

Max Caputo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Max Caputo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Max Caputo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Max Caputo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Melbourne City

Max Caputo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Max Caputo şuan Melbourne City FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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