Max De Cillia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max De Cillia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Max De Cillia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Max De Cillia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.