Max De Cillia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max De Cillia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max De Cillia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Max De Cillia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Max De Cillia 14 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Max De Cillia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
US Mondorf-Les-Bains futbol takımında oynamaktadır. US Mondorf-Les-Bains takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Max De Cillia'nin US Mondorf-Les-Bains ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Max De Cillia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Max De Cillia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.
Max De Cillia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Max De Cillia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında US Mondorf
Max De Cillia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Max De Cillia şuan US Mondorf-Les-Bains takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.
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