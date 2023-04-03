Max De Ligt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max De Ligt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Max De Ligt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Max De Ligt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.