Max De Ligt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max De Ligt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max De Ligt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Max De Ligt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Max De Ligt 20 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Max De Ligt Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Grand Stand yapmaktadır. Max De Ligt, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sparta Rotterdam U21 futbol takımında oynamaktadır. Sparta Rotterdam U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Max De Ligt'nin Sparta Rotterdam U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Max De Ligt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Max De Ligt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Utrecht Altyapı
1 Temmuz 2020 yılında FC Utrecht U17
1 Temmuz 2021 yılında Utrecht U18
1 Temmuz 2022 yılında Sparta U21
Max De Ligt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Max De Ligt şuan Sparta Rotterdam U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SV Houten, Feyenoord (-2015), FC Utrecht (2015-2022)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.