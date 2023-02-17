Max Fenger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Fenger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Fenger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Max Fenger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Max Fenger 7 Ağu 2001 tarihinde Roskilde şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Max Johannes Whitta Fenger şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Max Fenger Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MB Sports yapmaktadır. Max Fenger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odense Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Odense Boldklub takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Max Fenger'nin Odense Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Max Fenger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Max Fenger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Max Fenger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Max Fenger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Odense BK U19

1 Temmuz 2020 yılında Odense BK

Max Fenger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Max Fenger şuan Odense Boldklub takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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