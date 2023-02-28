Max Ferrari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Ferrari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Ferrari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Max Ferrari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Max Ferrari 20 Ağustos 2000 tarihinde Newmarket, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kanada,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Maximilian Ferrari şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Max Ferrari Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Felkrem yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

York United FC futbol takımında oynamaktadır. York United FC takımına 3 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Max Ferrari'nin York United FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Max Ferrari Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maxferrari16

Max Ferrari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Max Ferrari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Max Ferrari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Max Ferrari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mart 2020 yılında York9 FC

Max Ferrari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Max Ferrari şuan York United FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.